Ukraina: z zadowoleniem przyjmujemy unijne embargo na import rosyjskiej ropy

Z zadowoleniem przyjmujemy unijne embargo na import rosyjskiej ropy naftowej; ograniczy to możliwości finansowania wojny przez Moskwę - poinformowało we wtorek MSZ Ukrainy.

"Spodziewamy się, że już do końca 2022 roku Rosja straci do 90 procent eksportu ropy do Europy" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji. "Oznacza to, że rosyjska machina wojenna nie otrzyma dziesiątek miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie" - napisano. (https://tinyurl.com/476d3rtf)

Ponadto MSZ Ukrainy oceniło, że embargo na ropę nie tylko utrudni finansowanie agresji przez Kreml, lecz wzmocni także bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.

"Szósty pakiet sankcji zawiera również ważne rzeczy, na które Ukraina nalegała od dawna: odłączenie Sbierbanku od SWIFT, zakaz nadawania trzech rosyjskich kanałów telewizyjnych oraz indywidualne sankcje wobec osób fizycznych i prawnych, które miały związek ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie" - czytamy w oświadczeniu.

Resort wyraził również rozczarowanie postawą Węgier, których sprzeciw spowodował, że uchwalenie embarga na ropę przeciągnęło się w czasie. Wezwał również Unię Europejską do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad siódmym pakietem sankcji, który ma zawierać zakaz importu szeregu rosyjskich towarów oraz inne środki zaproponowane przez Ukrainę.