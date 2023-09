Ukraina: Zakończono akcję poszukiwawczą po ostrzale Krzywego Rogu; ranne 54 osoby

Do 54 wzrosła liczba osób rannych w ostrzale rakietowym ukraińskiego miasta Krzywy Róg; akcję poszukiwawczą zakończono - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Dziewięciu rannych to policjanci: rosyjski pocisk uderzył w budynek policji, niszcząc go całkowicie.

Jak wcześniej informowano, ostrzał, który nastąpił w piątek rano, spowodował jedną ofiarę śmiertelną - zginął funkcjonariusz ochrony. Trzech policjantów wyciągniętych spod gruzów jest w stanie ciężkim. Jednak większość rannych - ponad 40 - to zwykli obywatele, a nie policjanci.

Ostrzał zniszczył doszczętnie budynek policji i uszkodził ponad 30 okolicznych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i administracyjnych, a także ponad 40 samochodów. Policja obchodzi domy, by sprawdzić, w jakim stanie są mieszkańcy - relacjonuje telewizja Espreso. Minister Kłymenko poinformował, że w namiotach rozstawionych koło miejsca ostrzału świadczona jest pomoc psychologiczna. Z sąsiednich regionów sprowadzono funkcjonariuszy do wzmocnienia miejscowej policji.

Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, to ważny ośrodek przemysłowy w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy. Już wcześniej był celem ataków rakietowych - w połowie czerwca br. w rosyjskim ostrzale miasta zginęło 11 osób.