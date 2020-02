Ukraina: Zamieszki na targowisku w Charkowie; zatrzymano ponad 50 osób

W wyniku zamieszek, do których doszło w czwartek na targowisku w Charkowie we wschodniej Ukrainie, zatrzymano 53 osoby - poinformowało MSW. Przy zatrzymanych skonfiskowano gumowe pałki i pojemniki z gazem łzawiącym. W starciach zostało poszkodowanych kilku policjantów.

Starcia miały miejsce na terenie targowiska Barabaszowo, przez teren którego władze planują przeprowadzić drogę. W czwartek na miejsce przybyli pracownicy służb miejskich, by zdemontować konstrukcję reklamową, uniemożliwiającą budowę drogi. Właściciele stoisk handlowych nie pozwolili im jednak wjechać na teren targowiska. Doszło do starć między kupcami i osobami, ochraniającymi prace demontażowe.

Świadkowie wydarzeń twierdzą, że podczas zamieszek słychać było strzały. Media informują, że użyto materiałów pirotechnicznych. Kilku policjantów było poszkodowanych w związku z użyciem gazu.

Policja zapewniła, że podejmuje wszelkie kroki, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Po otrzymaniu informacji o tym, że w pobliżu targowiska najprawdopodobniej słychać wybuchy, na miejsce wysłano siły bezpieczeństwa. Dołączyli do nich śledczy, specjaliści od ładunków wybuchowych i szefowie policji obwodu charkowskiego - poinformował resort spraw wewnętrznych.

Mer Charkowa Hennadij Kernes powiązał starcia z deputowanym do parlamentu i biznesmenem Ołeksandrem Feldmanem, do którego należy Barabaszowo. "Ci ludzie są wynajęci przez Feldmana... To ludzie, którzy dostają pieniądze" - powiedział Kernes, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

To nie pierwsza akcja protestu przeciwko budowie drogi w tym miejscu w Charkowie. Władze zapewniają, że droga jest potrzebna mieszkańcom i zostanie zbudowana. Targowisko Barabaszowo zajmujące 75 ha powierzchni jest uznawane za jedno z największych w Europie Wschodniej.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska