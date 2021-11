Ukraina: Zamknięto najpopularniejszą anglojęzyczną gazetę "Kyiv Post"

Zamknięto najpopularniejszą anglojęzyczną gazetę na Ukrainie - wydawany od 26 lat tygodnik "Kyiv Post". Według dziennikarzy w ten sposób właściciel "pozbywa się niewygodnych" pracowników.

W poniedziałek właściciel "Kyiv Post" Adnan Kivan poinformował o natychmiastowym zamknięciu gazety "na krótki okres" i wyraził nadzieję, że zostanie otwarta na nowo w "większej i lepszej" formie. Redaktor naczelny wydania Brian Bonner zapowiedział odejście na emeryturę.

Zdaniem redakcji "wstrzymanie działania gazety i zwolnienie pracowników to zemsta" Kivana, który niedawno ogłosił plany jej rozszerzenia. "Wtedy ta informacja i mianowanie na kierownicze stanowisko osoby związanej z właścicielem zaskoczyły redakcję. (...) Oceniliśmy to jako ingerencję w politykę redakcyjną" - napisano we wspólnym oświadczeniu.

"Próba zespołu utrzymania niezależności +Kyiv Post+ wywołała sprzeciw właściciela" - oceniono. "Oficjalnie poinformował o planach reorganizacji +Kyiv Post+ i uruchomienia go na nowo już za miesiąc z nowym zespołem. Uważamy, że w ten sposób właściciel pozbywa się dziennikarzy niewygodnych, uczciwych i z zasadami" - napisano.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow napisał na Facebooku, że "wyobrażenie sobie współczesnej przestrzeni medialnej bez +Kyiv Post+ jest niemożliwe". "Od 26 lat ta gazeta nie tylko zaznajamiała obcokrajowców z naszym krajem, ale też zdobywała nienaganną reputację dzięki wysokim standardom pracy" - dodał. Zaznaczył przy tym, że otoczenie prezydenta jest "nieprzyjemnie zdziwione tym, że niektórzy politycy i media" oskarżyli o daną sytuację biuro prezydenta albo osobiście szefa państwa Wołodymyra Zełenskiego.

Tygodnik "Kyiv Post" został założony w 1995 roku przez Amerykanina Jeda Sundena. Z czasem gazeta zdobyła miano najpopularniejszego anglojęzycznego tytułu prasowego na Ukrainie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska