Ukraina: Zaporoska Elektrownia Atomowa od ponad roku okupowana przez rosyjskie wojska

Znajdująca się na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, jest okupowana przez rosyjskie wojska od 4 marca 2022 roku. Na terenie obiektu stacjonują żołnierze agresora, dochodzi tam też do zbrojnych prowokacji. Władze w Kijowie regularnie alarmują, że sytuacja w elektrowni zagraża bezpieczeństwu radiacyjnemu Ukrainy, Europy i świata.

W nocy z 3 na 4 marca ubiegłego roku, tydzień po rozpoczęciu inwazji Kremla na sąsiedni kraj, media na całym świecie obiegły obrazki rosyjskich pojazdów wojskowych na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i ostrzeliwanych przez najeźdźców obiektów na terenie siłowni. Obecnie, ponad rok od tamtych wydarzeń, elektrownia nadal znajduje się w rękach agresora, a Moskwa wykorzystuje tę sytuację do szantażowania Ukrainy i przeprowadzania prowokacji wymierzonych w Kijów. Jak podkreślają ukraińskie władze, jest to pierwszy w historii ludzkości przypadek "szantażu nuklearnego" i zbrojnej okupacji obiektu jądrowego.

Zaporoska Elektrownia Atomowa została zbudowana w latach 1980-1986. Przed rosyjską inwazją pracowało w niej sześć reaktorów, każdy o mocy 950 MW. Obiekt położony w mieście Enerhodar, nad Zbiornikiem Kachowskim na Dnieprze, znajduje się w odległości około 680 km na południowy wschód od Kijowa.

Ostatni działający w elektrowni reaktor został odłączony od ukraińskiej sieci elektroenergetycznej we wrześniu 2022 roku, ponad pół roku od wybuchu wojny. Władze w Kijowie i koncern Enerhoatom, zarządzający obiektami jądrowymi na terenie Ukrainy, podjęły takie działania w celu zminimalizowania zagrożeń wywołanych kolejnymi rosyjskimi ostrzałami obiektu, powtarzającymi się regularnie zwłaszcza latem i jesienią ubiegłego roku. W wyniku tych prowokacji nie doszło do żadnej poważnej awarii, np. wycieku paliwa jądrowego, lecz - jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele Enerhoatomu - taki stan rzeczy można zawdzięczać wyłącznie szczęściu.

Pracownicy obiektu, w tym osoby z kierownictwa elektrowni, są poddawani presji psychicznej i zmuszani do przyjmowania rosyjskich paszportów, a także zawierania umów z koncernem Rosatom pod groźbą utraty zatrudnienia lub nawet mobilizacji do armii agresora. Nie wszyscy tę presję wytrzymują. Na początku grudnia formalnie odwołano ze stanowiska głównego inżyniera elektrowni Jurija Czerniczuka, który miał dopuścić się zdrady i kolaboracji z wrogiem. W tym samym czasie, na przełomie listopada i grudnia, najeźdźcy zabronili wstępu na teren obiektu wszystkim członkom personelu odmawiającym podpisania kontraktów z Rosatomem.

Okupujący Enerhodar Rosjanie dopuszczali się nawet porywania pracowników elektrowni i poddawania ich torturom. W październiku ubiegłego roku kilka dni w niewoli spędził ówczesny dyrektor obiektu Ihor Muraszow. Wcześniej, w maju, najeźdźcy wdarli się do mieszkania jednego z członków personelu elektrowni i otworzyli do niego ogień, ciężko go raniąc.

W styczniu 2023 roku dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiadomił, że spośród około 10 tys. pracowników elektrowni zatrudnionych tam przed rosyjską inwazją obecnie obowiązki wykonuje zaledwie około 3 tys. Są to głównie osoby, które zostały zmuszone do przyjęcia warunków narzuconych przez okupantów. Podobne szacunki przedstawiał również sztab generalny ukraińskiej armii.

MAEA od września ubiegłego roku utrzymuje na terenie obiektu swoją misję ekspercką. W styczniu 2023 roku specjaliści tej agencji uzyskali dostęp do wszystkich elektrowni jądrowych na terenie Ukrainy, w tym wyłączonego z użytku obiektu w Czarnobylu. Szef MAEA Grossi wielokrotnie podejmował działania na rzecz deeskalacji sytuacji wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, lecz jego starania, w tym wizyty w Moskwie, nie przyniosły jak dotąd spodziewanych rezultatów.

Jeśli okupacja Zaporoskiej Elektrowni Atomowej przez rosyjskie wojska potrwa jeszcze przez rok lub dwa, to przywrócenie funkcjonowania obiektu może okazać się niemożliwe - alarmował w połowie stycznia prezes Enerhoatomu Petro Kotin. Jak wówczas podkreślił, wiedzą o tym sami najeźdźcy, którzy już nawet nie próbują przyłączyć elektrowni do swojego systemu energetycznego. Wielkość strat na terenie siłowni szacowana była półtora miesiąca temu na około 40 mld hrywien, czyli 4,7 mld zł.

Z elektrowni jądrowych pochodziła ponad połowa energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie przed rosyjską inwazją na ten kraj. Trzema funkcjonującymi i kontrolowanymi przez władze w Kijowie obiektami są obecnie elektrownie Południowoukraińska, Rówieńska i Chmielnicka.