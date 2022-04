Ukraina: Zatopienie krążownika Moskwa, czy zestaw rakietowy Javelin - w Kijowie moda na tatuaże z wojennymi motywami

Największym powodzeniem w kijowskich studiach tatuażu cieszą się obecnie motywy patriotyczne i wzory upamiętniające ukraiński opór wobec rosyjskiej agresji. Poza flagami i herbem Ukrainy częstym wyborem są również rodzaje broni używanej przez ukraińskich obrońców, a także zatopienie okrętu Moskwa.

"Zapotrzebowanie na takie tatuaże nie pojawiło się od razu po rosyjskiej inwazji. Na początku ludzie byli w szoku, chowali się lub ewakuowali, nikt nie myślał o takich rzeczach" - mówi PAP pracująca w Kijowie artystka tatuażu Maria Bogachowa.

"Zainteresowanie pojawiło się i gwałtownie rozwinęło, gdy okolice Kijowa zostały wyzwolone. Wcześniej tatuaże te pojawiały się na zachodzie kraju i wracający do Kijowa ludzie chcieli zrobić sobie podobne" - dodaje.

Głównymi motywami, na które w studiach tatuażu decydują się obecnie Ukraińcy, są barwy narodowe, kontury i flaga kraju oraz trójząb - państwowy herb. Często są to również hasła, jak: "dom", "pokój" czy "wolność". Część z nich nawiązuje także do najważniejszych dla Ukraińców epizodów rozpoczętej przez Rosję 24 lutego inwazji, jak np. zatopienie okrętu Moskwa.

Jedna z wykonanych przez Marię prac przedstawia ptaki uzbrojone w zestaw rakietowy Javelin, granat ręczny i karabin, pod którymi umieszczono napis: "Dobry wieczór, my z Ukrainy".

"Znaczenie tych tatuaży jest naprawdę proste - miłość do ojczyzny. Najczęściej są to flagi i herby. Często pojawiają się też prośby o rosnące na naszych ziemiach kwiaty i rośliny: zboże symbolizujące gospodarność i ważne dla nas rolnictwo, słonecznik symbolizujący życie i ciepło, maki oznaczające wolność i dumę" - wymienia artystka.

"Na początku wykonywałam je za cenę symboliczną. Później ludzie zaczęli wracać do pracy, do względnie normalnego życia i mogli, płacąc za tatuaże, wspomagać naszą armią i tych, którzy tej pomocy potrzebowali" - mówi PAP.

Zapytana o to, czy jest w stanie określić grupę osób, która najczęściej decyduję się na taki tatuaż odpowiada, że "nie da się w żaden sposób ich skategoryzować". "Pracowałam zarówno z kobietami, jak i mężczyznami, z 18-latkami i 60-latkami" - dodaje.

"Dla wielu to pierwszy tatuaż w życiu. Powtarzają, że myśleli o tym od dawna, ale nigdy nie wiedzieli, na co się zdecydować. Teraz wiedzą i chcą tym podkreślić swoje przywiązanie do Ukrainy" - wyjaśnia w rozmowie z PAP.Z Kijowa Jakub Bawołek