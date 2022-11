Ukraina zawsze z wami - pisze do Polaków prezydent Zełenski po rosyjskim ataku

Rosja zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć, a we wtorek dotarła do Polski. Zginęli ludzie. To atak na bezpieczeństwo zbiorowe w obszarze euroatlantyckim - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski złożył też kondolencje i podkreślił solidarność narodu ukraińskiego z polskim.

"Federacja Rosyjska zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do Polski. Ten atak na bezpieczeństwo zbiorowe w regionie euroatlantyckim jest eskalacją. Zginęli ludzie. Moje kondolencje dla polskich braci i sióstr! Ukraina zawsze z wami. Należy powstrzymać terror Rosji. Solidarność to nasza siła" - napisał po polsku na Twitterze Zełenski.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek wieczorem, że trwa rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Zełenskim. Wcześniej prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

We wtorek na terenie powiatu hrubieszowskiego (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, wskutek której zginęli dwaj polscy obywatele. W związku z sytuacją w BBN odbyło się spotkanie zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.