Ukraina: Zełenska: Dziękuję Polsce, po wojnie uchodźcy wrócą na Ukrainę

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska opublikowała w niedzielę klip pt. "Wrócę", w którym ukraińscy uchodźcy w Polsce zapowiadają, że po wojnie powrócą do swojego kraju. "Wrócimy, bo nie ma nic lepszego niż dom. I zdecydowanie zaprosimy Polaków, by im podziękować" – napisała.

"Wrócę. Te słowa powtarza każdy Ukrainiec, który został zmuszony do opuszczenia domu. Wrócę do szkoły, do swojej filiżanki w kuchni, do swoich kasztanów, do krewnych" - oświadczyła żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Nie mamy szczęścia z jednym z sąsiadów, który dowodzi +braterstwa+ uderzeniami rakietowymi i terrorem. Ale mamy wielkie szczęście, mając innego sąsiada, Polskę, która stała się najbliższym przyjacielem Ukrainy, nie tylko geograficznie" - dodała.

Zełenska zaznaczyła, że Polska udzieliła już schronienia około 3 mln ukraińskich uchodźców, zapewniając im nie tylko tymczasowe miejsce do życia, ale również stałą opiekę, darmowe lekarstwa i edukację" - przekazała agencja Ukrinform, która omawia wpis prezydentowej.

"Wrócimy (na Ukrainę), ponieważ nie ma nic lepszego niż dom. I zdecydowanie zaprosimy Polaków, by podziękować im za coś więcej niż gościnność - za prawdziwy brak granic. Dziękuję, przyjaciele!" - napisała Zełenska.