Ukraina: Zełenski: atakując nas, Rosja zniszczy dorobek ostatnich 25 lat

Atakując Ukrainę, Rosja zniszczy wszystko to, co osiągnęła w ciągu 25 ostatnich lat, kraj ten powróci do biednych lat 90. - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Okupanci nie przestają spalać swojego narodowego bogactwa w wojnie przeciwko Ukrainie" - powiedział Zełenski.

"Jestem pewien, że atakując nas, zniszczą wszystko, co rosyjskie społeczeństwo osiągnęło w ciągu minionych 25 lat. I wrócą tam, skąd zaczęli się kiedyś podnosić - do biednych lat 90." - dodał prezydent na nagraniu.