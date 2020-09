Ukraina: Zełenski: Białorusini chcą prawdziwej demokracji, a nie "demokracji" rosyjskiej

Białorusini chcą prawdziwej demokracji, a nie "demokracji" rosyjskiej - ocenił w wywiadzie dla "Jerusalem Post" ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Według niego walka Białorusinów o wolne i uczciwe wybory jest nie do zatrzymania.

Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, "Rosja od zawsze ma bardzo duże wpływy na Białorusi".

"Dziś Białorusini chcą sprawiedliwości, wolnych i uczciwych wyborów. Ta walka jest nie do powstrzymania i według mnie nie jest to do pogodzenia z rosnącym wpływem Rosji na Białorusi" - dodał Zełenski.

Według niego "Białorusini chcą prawdziwej demokracji, a nie rosyjskiej +demokracji+".

Zełenski oświadczył przy tym, że Ukraina nie popiera ingerencji żadnego kraju w wewnętrzną polityczną sytuację w sąsiedniej Białorusi, gdzie od ponad miesiąca dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka.