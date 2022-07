Ukraina: Zełenski do senatorów USA w Kijowie: dziękuję za wsparcie obu amerykańskim partiom

Ukraina docenia wsparcie obu amerykańskich partii i liczy, że Kongres USA pomoże w dostarczeniu jej nowoczesnych systemów obrony powietrznej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek po spotkaniu z senatorami: Republikaninem Lindseyem Grahamem i Demokratą Richardem Blumenthalem.

"Wsparcie obu izb (amerykańskiego Kongresu - PAP) i obu partii jest dla nas bardzo ważne. Czujemy i doceniamy tę jedność. Teraz najpilniejszym zadaniem jest to, by do 1 września (ukraińskie) kobiety i dzieci mogły wrócić do domów, a dzieci i studenci - do szkół i na uniwersytety. Liczymy na wsparcie Kongresu w sprawie dostaw nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Musimy zabezpieczyć nasze niebo tak, by nasi ludzie nie bali się żyć na Ukrainie" - napisał Zełenski na Facebooku (https://tinyurl.com/nac8nhbx).

Przed spotkaniem z prezydentem amerykańscy senatorowie odwiedzili podkijowską Buczę - poinformowały lokalne władze. Dodano, że Graham i Blumenthal rozmawiali z przedstawicielami rady miejskiej o pomocy humanitarnej i ekonomicznej oraz o odbudowie tej zniszczonej przez wojska rosyjskie miejscowości. Podkreślono, że senatorom przedstawiono też dowody zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rosyjskiej okupacji Buczy.