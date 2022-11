Ukraina: Zełenski: dostaliśmy nowe systemy obrony przeciwlotniczej

Ukraina otrzymała nowe systemy obrony przeciwlotniczej, które znacznie poprawiły skuteczność obrony przed atakami z powietrza - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że ochrona ukraińskiego nieba nie jest jeszcze stuprocentowa, "ale stopniowo zmierzamy do tego celu".

"Możemy dzisiaj powiedzieć, że ostatnia eskalacja rosyjskiego terroru rakietowego i przy użyciu dronów spowodowała, że świat odpowiedział - nową pomocą dla Ukrainy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby zapewnić by jak najwięcej krajów włączyło się do tej pomocy" - powiedział Zełenski.

Poinformował też, że w poniedziałek okupanci rosyjscy atakowali ponad 50 miast i miejscowości ukraińskich w Donbasie, Zaporożu, obwodzie chersońskim i dniepropietrowskim używając rakiet, samolotów i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MRLS).