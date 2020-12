Ukraina: Zełenski dziękuje KE za 600 mln euro pomocy makrofinansowej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w środę Komisji Europejskiej za udzielenie jego krajowi pomocy makrofinansowej w wysokości 600 mln euro. Jak wyjaśniła KE, pomoc przekazano w ramach wsparcia związanego z pandemią Covid-19.

"Jestem wdzięczny naszym partnerom z UE i osobiście przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Valdisowi Dombrovskisowi za przyznanie Ukrainie makrofinansowej pomocy w rozmiarze 600 mln euro. To ważny sygnał wsparcia UE dla ekonomicznej stabilności Ukrainy i dalszego kursu reform na Ukrainie" - napisał Zełenski na Twitterze.

Jak czytamy na stronie internetowej KE, przekazanie środków ma przyczynić się do makrofinansowej stabilności Ukrainy i pozwolić jej na przeznaczenie środków na złagodzenie negatywnych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii.

Komisja Europejska podkreśliła, że jest to namacalne świadectwo solidarności UE z jej sąsiadem i partnerem, jakim jest Ukraina. "Ukraina pozostaje na europejskiej agendzie. To nasz sąsiedni kraj i należy do Europy. Jesteśmy zaangażowani w udzielanie politycznego, finansowego i technicznego wsparcia, szczególnie w czasie tego kryzysu (...)" - oświadczył Dombrovskis.

Zaznaczono, że ze względu na pilny charakter pomocy wypłacono ją bez konieczności realizacji żadnych określonych warunków, jednak przyznanie kolejnej transzy będzie zależeć od spełnienia ośmiu warunków, dotyczących zarządzania finansami publicznymi, walki z korupcją, polepszenia warunków do prowadzenia biznesu i zarządzania państwowymi przedsiębiorstwami.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska