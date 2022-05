Ukraina: Zełenski: Europo, w finale Eurowizji głosuj na Kalush Orchestra

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem zaapelował do Europejczyków, by w finale konkursu Eurowizji głosowali na ukraińską grupę Kalush Orchestra. Zespół przyjechał do Turynu we Włoszech z piosenką "Stefania", dedykowaną matkom.

Zełenski napisał na swoim profilu na Facebooku: "Już wkrótce podczas finału Eurowizji kontynent i cały świat usłyszy nasze rodzime słowo".

"Wierzę, że w końcu tym słowem będzie +Zwycięstwo+"! Europo, głosuj na Kalush Orchestra - nr 12! Wspierajmy naszych rodaków!Wspierajmy Ukrainę!" - wezwał Zełenski.

