Ukraina: Zełenski i wicekanclerz Niemiec odwiedzili rosyjską piwnicę tortur w obwodzie czernihowskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck odwiedzili w poniedziałek miejscowość Jahidne w obwodzie czernihowskim. W piwnicy miejscowej szkoły w czasie rosyjskiej okupacji w 2022 r. przez niemal miesiąc w nieludzkich warunkach przetrzymywani byli cywile.

Zełenski i Habeck odwiedzili ten region na północy Ukrainy w rocznicę wyzwolenia go spod rosyjskiej okupacji - poinformowała agencja Ukrinform.

Agencja przypomina, że wojska rosyjskie weszły do miejscowości Jahidne 3 marca 2022 r. Mieszkańców spędzono do szkolnej piwnicy. Na powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych przez niemal miesiąc przetrzymywanych było 367 cywilów, w tym dzieci. Najmłodsze dziecko miało półtora miesiąca. 11 osób zmarło z powodu ciężkich warunków. Oprócz tego Rosjanie rozstrzelali dziesięć osób.

Ukraiński prezydent wypowiedział się też w poniedziałek na temat planowanej przez Ukrainę kontrofensywy.

"My to zrobimy i oni powinni o tym wiedzieć. Mają jeszcze możliwość odejścia, w przeciwnym wypadku zniszczymy ich" - ogłosił Zełenski, zastrzegając, że nie może ujawniać szczegółów planowanej ofensywy, by nie dostarczać informacji przeciwnikowi.

