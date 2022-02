Ukraina: Zełenski: Jestem otwarty na rozmowy z Rosją, ale nie na Białorusi; Rosyjska delegacja jest w Homlu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił w niedzielę możliwość prowadzenia z Rosją rozmów na terytorium Białorusi, zaznaczając, że Mińsk jest stroną konfliktu. Zapewnił jednak, że jest otwarty na negocjacje w innym miejscu.

Według przedstawicieli biura Zełenskiego, rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, ale zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie.

Przyjazd rosyjskiej delegacji do białoruskiego miasta potwierdził także Kreml.