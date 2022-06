Ukraina: Zełenski: już jesteśmy częścią zjednoczonej Europy

Zaatakowana przez Rosję Ukraina każdego dnia udowadnia, że już jest częścią zjednoczonej Europy i jej systemu wartości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z poniedziałku na wtorek nagraniu wideo.

Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie UE.

Zdaniem Zełenskiego europejskie aspiracje Ukrainy bardzo denerwują Rosję. "Rosyjskim ostrzałom i brutalnym atakom na wschodzie i południu Ukrainy można przeciwstawić się jedynie na polu bitwy" - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że odpierając rosyjską agresję chodzi także o to, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na cierpienia Ukraińców i zmobilizować ją do dalszej pomocy. "Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach" - ocenił Zełenski.

"Będę jednak robił wszystko, by zainteresowanie Ukrainą nie osłabło" - zapewnił.