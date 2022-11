Ukraina: Zełenski: konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych"

Konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych" - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Rosja wywiera "destabilizujący wpływ" na cały szereg problemów, w tym na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Zełenski podkreślił, że wpływ ten jest szczególnie szkodliwy obecnie kiedy świat stoi w obliczu wojny, kryzysu energetycznego i żywnościowego oraz - jak powiedział - "niszczenia normalnych stosunków międzynarodowych".

Sprawa zmian klimatu została "szczególnie poszkodowana", ale pod żadnym pozorem nie należy jej zaniedbywać - zauważył Zełenski.

"Jeśli ktoś podchodzi poważnie do spraw klimatu musi również podejść poważnie do konieczności natychmiastowego powstrzymania rosyjskiej agresji, przywrócenia naszej integralność terytorialnej i zmuszenia Rosję do prawdziwych rokowań pokojowych" - powiedział ukraiński prezydent.

Reuter przypomina, że jeden z doradców Zełenskiego powiedział wcześniej, że Ukraina jest gotowa do rozmów z przywódcą Rosji, ale nie z Władimirem Putinem.

Według dziennika "Washington Post", administracja prezydenta Bidena zachęca Ukrainę do zasygnalizowania, że jest otwarta na ewentualne rozmowy.