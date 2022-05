Ukraina: Zełenski: Mariupol to wypalone miasto, w Charkowie zniszczono 1:5 budynków

Oblężony przez wojska rosyjskie Mariupol to wypalone miasto, a w Charkowie wojska rosyjskie zniszczyły 1/5 budynków – zacytowała we wtorek agencja Ukrinform przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do parlamentu Albanii.

"Rosyjska armia atakuje nasze miasta i wioski przy użyciu artylerii, lotnictwa i nie żałuje rakiet. W naszym największym mieście na wschodzie kraju, Charkowie, zniszczono 1/5 budynków. To ponad 2,5 tys. budynków. Zostały one spalone, zburzone rosyjskimi pociskami albo uszkodzone na skutek ostrzałów" - powiedział Zełenski.

Prezydent podkreślił, że półmilionowe miasto Mariupol nad Morzem Azowskim zostało zniszczone do szczętu i nie ocalała tam nawet jedna ulica. Jak zaznaczył, było ono stale ostrzeliwane i bombardowane przez siły rosyjskie od początku marca.

"Ale można wziąć dowolne ukraińskie miasto czy wioskę, dokąd weszli rosyjscy okupanci, i tam też będą bardzo podobne informacje o zniszczeniach i zabójstwach, o przemocy, o przymusowym wywożeniu ludzi do Rosji i o totalnym rozkradaniu wszystkiego, co znajduje się na naszym terytorium" - zaznaczył Zełenski.

Prezydent zaapelował do władz Albanii o zamknięcie portów dla rosyjskich statków oraz o ograniczenie przyjazdu rosyjskich turystów.