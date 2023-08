Ukraina: Zełenski: nasze wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z soboty na niedzielę w przemówieniu wideo, że ukraińskie wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen, a Kijów negocjuje ze Sztokholmem, aby te samoloty "pojawiły się na naszym niebie".

"Bardzo, bardzo usilnie staramy się zwiększyć możliwości lotnictwa wojskowego. To jedno z najtrudniejszych zadań. Ale jestem pewien, że go zrealizujemy" - mówił Zełenski.

"Jest przełom w sprawie Gripenów, to nowoczesne samoloty. Nasi żołnierze już zaczynają je testować. A my krok po kroku - negocjacje za negocjacjami - zbliżamy się do pojawienia się Gripenów na naszym niebie" - dodał.

Zełenski zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem i przedstawicielami szwedzkich partii parlamentarnych.

W sobotę Zełenski przebywał w Szwecji, gdzie został przyjęty przez króla Karola XVI Gustawa w jego letniej rezydencji w pałacu w Stenhammar pod Sztokholmem.

Według komunikatu dworu królewskiego Karol XVI Gustaw rozmawiał z Zełenskim przez godzinę, zapewniając o wsparciu dla narodu ukraińskiego. Towarzysząca prezydentowi małżonka Ołena na spotkaniu z królową Szwecji Sylwią poruszyła temat trudnej sytuacji dzieci w atakowanej przez Rosję Ukrainie.

W Harspund, 120 km od Sztokholmu, szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson oraz prezydent Zełenski uzgodnili także produkcję szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90 na Ukrainie.