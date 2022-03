Ukraina: Zełenski: obecna wojna jest najstraszniejszą w Europie od czasów II wojny światowej

Walczymy przeciwko jednej z najliczniejszych armii świata i jest to najstraszniejsza wojna w Europie od czasów II wojny światowej - napisał w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na oficjalnym koncie w komunikatorze Telegram. Dołączył do tego komentarza zdjęcia obrazujące zniszczenia, pożary i straty ludzkie w jego kraju.

"Walczymy o przetrwanie przeciwko jednej z najliczniejszych armii na świecie, przeciwko pociskom, bombom i artylerii rakietowej" - napisał Zełenski.

Dodał, że jest to walka "przeciwko okupantom, którzy strzelają do uchodźców na drogach, którzy zabijają zwykłych cywilów, wywołują sztuczny głód w całych miastach, palą dzielnice mieszkalne". "To najstraszniejsza wojna w Europie od czasów II wojny światowej" - podsumował.

Jego komentarz ukazał się w poniedziałek, 26. dniu inwazji rosyjskiej na Ukrainę.