Ukraina: Zełenski otworzył manewry Rapid Trident-2020 w obwodzie lwowskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek otworzył dowódczo-sztabowe manewry Rapid Trident-2020 w obwodzie lwowskim. W ćwiczeniach uczestniczy ok. 4 tys. wojskowych z dziewięciu krajów, w tym z USA i Polski.

Manewry Rapid Trident-2020 to istotny krok na drodze do NATO - oznajmił Zełenski. Podkreślił, że celem ćwiczeń jest podwyższenie poziomu przygotowania i operacyjności ukraińskich wojsk oraz zwiększenie stopnia kompatybilności sztabów Ukrainy, USA i innych krajów NATO. Przystąpienie do tej struktury to strategiczny kurs Ukrainy, który został zawarty w zatwierdzonej na początku tygodnia Strategii Narodowego Bezpieczeństwa Ukrainy - dodał.

W ćwiczeniach oprócz Sił Zbrojnych Ukrainy biorą udział wojskowi z USA, Niemiec, Danii, Rumunii, Litwy, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii - czytamy na stronie ministerstwa obrony.

Jak przekazał resort, manewry odbędą się według scenariusza, który zakłada zdestabilizowanie sytuacji przez państwo agresora na terenie innego kraju i próbę okupacji. Wojska sojuszniczych państw organizują obronę i wyzwalają tymczasowo okupowane terytoria oraz prowadzą operację stabilizacyjną.

Podkreślono, że w tym roku ćwiczenia wyjdą poza granice Ukrainy - część ich uczestników będzie przebywać w Lublinie, gdzie znajduje się sztab wielonarodowej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

Podczas manewrów będą wykorzystane kołowe i gąsienicowe pojazdy wojskowe oraz lotnictwo.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska