Ukraina: Zełenski po 50 dniach wojny: pomóżcie nam bronią

O udzielenie Ukrainie pomocy poprzez dostawy broni zaapelował do społeczności międzynarodowej prezydent Wołodymyr Zełenski po 50 dniach wojny w swoim kraju.

"Próbowali nas zniszczyć przez 50 dni, ale mieszkańcy stawiają heroiczny opór. Niczego się nie boimy, wiemy, o co walczymy. Mamy dość odwagi, by położyć kres złu" - napisał na Twitterze Zełenski we wpisie, w którym zamieścił też krótki filmik (https://tinyurl.com/yc5n69n2).

Widać na nim m.in. rannych i zniszczenia, grabieże dokonywane przez żołnierzy rosyjskich, a także przedstawicieli władz Rosji i Białorusi i pole naftowe, ale też kadry pokazujące odwagę i wolę walki Ukraińców.

"Przestańcie karmić machinę wojskową. Pomóżcie bronią. Wtedy pokój i dobro szybciej zwyciężą" - dodał.