Ukraina: Zełenski po rozmowie z Johnsonem: mamy potwierdzenie ws. nowego, wzmocnionego pakietu obronnego

Otrzymałem potwierdzenie w sprawie nowego, wzmocnionego pakietu wsparcia obronnego – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek po rozmowie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

"Przeprowadziłem rozmowę z Borisem Johnsonem. Rozmawialiśmy o sytuacji na froncie" - powiadomił Zełenski w poniedziałek na Twitterze.

Jak dodał, jego rozmówca potwierdził "wzmocniony pakiet pomocy wojskowej" (https://tinyurl.com/4pypv4n6).

"Poruszyliśmy kwestię zintensyfikowania działań dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Wspólnie z Wielką Brytanią poszukujemy sposobów zapobieżenia kryzysowi żywnościowemu i odblokowania portów" - powiadomił Zełenski.

Wielka Brytania potwierdziła plany przekazania Ukrainie wyrzutni rakietowych M270 MLRS.

"Wielka Brytania dostarczy Ukrainie wyrzutnie pocisków M270 MLRS, a także przeszkoli na swoim terytorium ukraińskich żołnierzy w zakresie ich obsługi" - przekazał w wydanym w nocy z niedzieli na poniedziałek oświadczeniu brytyjski minister obrony Ben Wallace.

M270 MLRS to opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków produkcji amerykańskiej. W wersji, która ma zostać przekazana przez Wielką Brytanię, wystrzeliwane pociski mają zasięg do ok. 80 km.