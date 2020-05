Ukraina: Zełenski podpisał wymaganą przez MFW ustawę o bankach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę regulującą sektor bankowy, pozwalającą na dalszą współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym - przekazało w czwartek jego biuro prasowe.

Ustawa dotyczy udoskonalenia mechanizmów regulowania sektora bankowego. Między innymi uniemożliwia ona byłym właścicielom banków, które uznano za niewypłacalne, odzyskanie swych aktywów. Właściciel lub były właściciel może ubiegać się o rekompensatę jedynie w formie pieniężnej, a jej wysokość ustala uznawana na arenie międzynarodowej firma audytorska, określona przez sąd.

Ustawa w pierwszym czytaniu była przyjęta 30 marca. Następnie zgłoszono do niej rekordową liczbę ponad 16 tys. poprawek. W drugim czytaniu została uchwalona w ukraińskiej Radzie Najwyższej 13 maja.

Media nazywają ustawę "antykołomojską". Jest to odniesienie do nazwiska byłego właściciela znacjonalizowanego Prywatbanku - Ihora Kołomojskiego.

Prywatbank, największy komercyjny bank na Ukrainie, został znacjonalizowany w 2016 roku z powodu niewypłacalności. Narodowy Bank Ukrainy wyjaśniał wówczas, że różnica między rezerwami a ryzykiem kredytowym tej instytucji wyniosła 96 mld hrywien (ok. 15 mld zł). Po nacjonalizacji bank centralny oświadczył, że Prywatbank wykorzystywany był do prania brudnych pieniędzy. Kołomojski zaskarżył decyzję o nacjonalizacji do sądu.

Na konferencji prasowej w środę Wołodymyr Zełenski podkreślił, że podpisanie ustawy o bankach to ostatni warunek konieczny do zawarcia memorandum z MFW w sprawie współpracy, do którego, wyraził przekonanie, dojdzie jeszcze w tym miesiącu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska