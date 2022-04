Ukraina: Zełenski podziękował kanclerzowi Austrii za wsparcie w walce z rosyjską inwazją

Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w sobotę w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował szefowi rządu austriackiego za wizytę i podkreślił, że jest ona dla Ukrainy ważna i świadczy o wsparciu w walce z rosyjską inwazją.

"To dobry sygnał, gdy odwiedzają nas ważni przywódcy. Świadczy to, że wspierają nas nie tylko słowami" - powiedział Zełenski. Z Rosją "to będzie trudna walka, ale wierzymy w nasze zwycięstwo" - dodał ukraiński prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej.

"Nawet jeśli Austria, w przeciwieństwie do innych państw, nie może zaopatrzyć Ukrainy w broń, to inne środki pomocy ze strony Austrii też są ważne" - stwierdził Zełenski. Odniósł się do m.in. 20 pojazdów ratowniczych i dziesięciu wozów strażackich, których dostawę zapowiedział podczas sobotnich rozmów Nehammer.

Kanclerz zaznaczył, że wojna wywołana przez Rosję jest "całkowicie nie do zaakceptowania" przez Austrię. "Jesteśmy krajem neutralnym militarnie, ale nie wtedy, gdy w grę wchodzą przestępstwa i gdy dzieje się niesprawiedliwość" - dodał i podkreślił, że Austria popiera sankcje UE, podjęte w celu zakończenia wojny.

"W przyszłości mechanizmy sankcji powinny stać się jeszcze bardziej precyzyjne" - oświadczył Nehammer, wyjaśniając, że może chodzić np. o zaprzestanie dostaw do Rosji "części technicznych", niezbędnych dla samolotów wojskowych.

Kanclerz, zapytany przez stronę ukraińską, potwierdził odmowę Austrii, jeśli chodzi o wprowadzenie embarga na rosyjski gaz. Wyjaśnił, że "sankcje powinny uderzyć w tych, przeciwko którym są wymierzone, a wstrzymanie dostaw gazu może mieć poważne konsekwencje gospodarcze, a w konsekwencji społeczne dla Austrii".

Zełenski ze swojej strony wezwał do nakładania kolejnych sankcji wobec Rosji. "Każda kopiejka, każdy dolar, każde euro, które tam trafia, jest wykorzystywane na wojnę" - podkreślił. Poinformował też, że podczas trwającej prawie godzinę rozmowie z Nehammerem poruszył m.in. kwestię przystąpienia Ukrainy do UE. W tej kwestii kanclerz "wykazał się powściągliwością" wyjaśniając, że "wiele krajów już czeka na przystąpienie do UE, a pospieszne działania doprowadziłyby jedynie do zakłóceń".

Oprócz rozmów z Zełenskim, Nehammer odbył spotkania z premierem Denysem Szmyhalem i merem Kijowa Witalijem Kliczką. Ponadto program jego wizyty w Ukrainie obejmie też wyjazd do Buczy - miejsca rosyjskich zbrodni wojennych, dokonanych na cywilach.