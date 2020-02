Ukraina: Zełenski podziękował senatorom USA za dwupartyjne poparcie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w piątek z senatorami USA, Republikanami Ronem Johnsonem i Johnem Barrasso oraz Demokratą Chrisem Murphym, podziękował za dwupartyjne amerykańskie poparcie dla jego kraju - poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta.

Składający wizytę w Kijowie senatorowie wchodzą w skład podkomisji ds. Europy i współpracy regionalnej w komisji spraw zagranicznych Senatu USA. To pierwsza wizyta członków amerykańskiego Kongresu od początku procesu w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa.

We wspólnym oświadczeniu wydanym przed przyjazdem do ukraińskiej stolicy senatorowie podkreślili, że "przyszłość Ukrainy jest ważna dla Stanów Zjednoczonych i musimy upewnić się, że Ukraina wie, iż uznajemy ją za strategicznego sojusznika".

Jak podało biuro prezydenta Ukrainy, Zełenski podczas rozmów z senatorami podziękował Waszyngtonowi za wsparcie finansowe, militarne i techniczne oraz to, że Ukrainę popierają obie partie w Kongresie. "Wiemy, że przedstawiciele obu partii USA popierają Ukrainę - naszą suwerenność, integralność terytorialną i pomagają nam nie tylko słownie" - powiedział w czasie spotkania Zełenski.

Na konferencji prasowej senatorowie przekazali, że w trakcie rozmów zwrócili się do Zełenskiego z pytaniem o to, jakiej konkretnej pomocy potrzebuje Ukraina od USA w kwestii dostaw uzbrojenia - pisze portal RBK Ukraina. "Prezydent nakreślił to... To, co usłyszeliśmy, zawieziemy do USA i już na miejscu zobaczymy, co możemy zrobić" - powiedział Barrasso.

Murphy po spotkaniu z Zełenskim napisał na Twitterze, że "w obliczu impeachmentu Kongres (USA) powinien zwiększyć wsparcie dla Ukrainy". "I Zełenski dał nam listę nowych sposobów pomocy" - dodał.

Biuro prezydenta przekazało, że tematem rozmów były też przebieg reform na Ukrainie, w tym reformy antykorupcyjnej, a także współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Zełenski wśród swoich priorytetów wskazał zmianę wizerunku Ukrainy na świecie. "Chcemy, żeby, mówiąc o Ukrainie, ludzie myśleli nie o korupcji, a o tym, jakim jesteśmy wspaniałym krajem, z dobrymi ludźmi i atrakcyjnym klimatem inwestycyjnym" - zaznaczył.

Prezydent poinformował senatorów, że Ukraina przygotowuje do procesu prywatyzacji ponad 500 przedsiębiorstw.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska