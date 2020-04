Ukraina: Zełenski: powinniśmy zatrzymać w kraju obywateli, którzy wrócili z powodu pandemii

Ukraina powinna zatrzymać w kraju obywateli, którzy wrócili do ojczyzny w związku z pandemią koronawirusa - oświadczył w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaproponował, by rząd opracował mechanizm utworzenia "milionów miejsc pracy".

Zełenski podkreślił, że powrót do kraju Ukraińców jest "dobrą informacją, choć okoliczności tego powrotu nie należą do najprzyjemniejszych".

"Powinniśmy zrobić wszystko, by zatrzymać tych ludzi w ojczyźnie. Jest nam bardzo potrzebna wasza wiedza i wasze umiejętności" - powiedział w odezwie opublikowanej na Facebooku.

Prezydent zaproponował, by rząd opracował specjalny mechanizm utworzenia na Ukrainie "dodatkowych milionów miejsc pracy". "Właśnie w tym kontekście znamienna jest kontynuacja programu +Wielka Budowa+ - tysiące kilometrów nowych dróg i obiekty infrastrukturalne dadzą ten konieczny impuls dla rozwoju gospodarczego i zapewnią nowe miejsca pracy" - dodał.

We wtorek szef ukraińskiej straży granicznej Serhij Dejneko poinformował, że do kraju od 16 marca powróciło ok. 160 tys. obywateli.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska