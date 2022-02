Ukraina: Zełenski: Prezydenci Turcji i Azerbejdżanu proponują zorganizowanie rozmów z Rosją

Prezydenci Turcji i Azerbejdżanu - Recep Tayyip Erdogan i Ilham Alijew - zaproponowali zorganizowanie negocjacji pokojowych z Rosją - poinformował w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Gotowość Ukrainy do obrony swojego państwa, nasza solidarność i odwaga złamały scenariusz okupacji naszego kraju" - oświadczył Zełenski. "Ukraińcy są na swojej ziemi i nikomu nigdy jej nie oddadzą" - powiedział podczas briefingu.

Zełenski przekazał, że rozmawiał m.in. z Alijewem i Erdoganem, którzy zaproponowali zorganizowanie rozmów z Rosją i wyraził zadowolenie z tej inicjatywy.

Prezydent, który powiedział Alijewowi, że Ukrainie brakuje ropy i produktów naftowych, zapowiedział, że Azerbejdżan pomoże Ukrainie w tej kwestii.

Zaznaczył, że odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT to "miliardy i miliardy strat dla Rosji". "To konkretna cena za to podłe wtargnięcie do naszego państwa" - podkreślił Zełenski.

"Nasi dyplomaci walczyli (...), by wszystkie kraje Europy zgodziły się na to bardzo silne i sprawiedliwe rozwiązanie, by odłączyć Rosję od międzynarodowej sieci międzybankowej. Odnieśliśmy i to ważne zwycięstwo" - oznajmił.

Przekazał, że rozmawiał z przywódcami religijnymi. "Wszyscy modlą się za naszych obrońców, za dusze naszych bohaterów, którzy oddali swoje życie za naszą Ukrainę, za jedność i zwycięstwo" - oświadczył.

Natalia Dziurdzińska