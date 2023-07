Ukraina: Zełenski przyjechał do Lwowa z uwolnionymi w Turcji dowódcami obrony Azowstalu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę wieczorem do Lwowa, dokąd przyjechał z uwolnionymi z internowania w Turcji dowódcami obrony zakładów Azowstal w Mariupolu. W pięćsetny dzień wojny z Rosją Ukraina odzyskała swoich bohaterów – oświadczył szef państwa.

"Drogi narodzie ukraiński, dziś mija 500 dni wojny na pełną skalę, 500 dni naszej walki o wolność i niepodległość Ukrainy, o godność i prawo do życia wszystkich ludzi w naszym kraju" - powiedział Zełenski.

"Ukraina zawsze będzie wdzięczna każdemu i każdej, kto o nią walczy - naszym żołnierzom, naszym bohaterom. Dziś, w pięćsetny dzień wojny do domu, na Ukrainę, powróciło pięciu naszych bohaterów, Bohaterów Ukrainy, dowódców obrony Mariupola i Azowstalu" - podkreślił prezydent, wymieniając nazwiska oficerów.

"Oni walczyli dla Ukrainy, walczyli bohatersko. Oni przeszli przez rosyjską niewolę, potem ponad 300 dni spędzili w Turcji i nastał czas, by wrócili do domu" - powiedział.

Zełenski podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za pomoc w uwolnieniu pięciu dowódców - napisała agencja Ukrinform w relacji ze Lwowa.

W maju 2022 roku obrońcy Mariupola w obwodzie donieckim, po niemal trzech miesiącach walk w tym w oblężonym przyczółku na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal, trafili do rosyjskiej niewoli. 21 września w ramach wymiany jeńców z Rosją władzom ukraińskim udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i zakładów Azowstal.

Pięciu dowódców z Azowstalu - dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Swiatosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i Ołeh Chomenko - trafiło do Turcji i miało tam pozostać do końca wojny. Była to część ustaleń z Rosją, w których ważną rolę miał odegrać turecki prezydent Erdogan.

W sobotę, na wieść o wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że łamie to ustalenia w sprawie żołnierzy, które zostały zawarte z udziałem Rosji. O naruszenie porozumienia oskarżył Kijów i Ankarę.

Z Kijowa Jarosław Junko