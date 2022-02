Ukraina: Zełenski: Putin nie opowiedział na zaproszenie do rozmów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w nocy ze środy na czwartek, że Rosja zatwierdziła ofensywę na Ukrainę, a rosyjski prezydent Władimir Putin nie opowiedział na zaproszenie do rozmów.

W 10-minutowym przemówieniu, zamieszczonym na Telegramie, Zełenski przemawiał zarówno po ukraińsku, jak i po rosyjsku.

Ukraiński prezydent odwołał się też do narodu rosyjskiego. "Rosjanie i Ukraińscy są różni, ale to nie jest powód do tego, aby być wrogami" - powiedział. "Ukraina nie chce wojny, ale nasz kraj będzie się bronić, jeśli będzie taka potrzeba" - dodał.

"Ukraina nie jest i nie będzie zagrożeniem dla Rosji" - powiedział Zełenski. "Jesteśmy gotowi do rozmów z Rosją w różnych formatach. Oczekujemy gwarancji bezpieczeństwa zarówno od NATO, jak i od Rosji" - podkreślił.