Powstanie spis szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję. "Agresor zapłaci za swoje czyny"

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję rekomendującą ustanowienie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. - Agresor zapłaci za swoje czyny - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję rekomendującą stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie oraz ustanowienie międzynarodowego mechanizmu ws. reparacji. Ma to być pierwszy krok na drodze do reparacji wojennych.

Za niewiążącą rezolucją, zgłoszoną przez Ukrainę i popartą m.in. przez Polskę, zagłosowały 94 państwa, 14 było przeciw, a 73 wstrzymały się od głosu.

"Od wyzwoleńczego zwycięstwa w Chersoniu do dyplomatycznego zwycięstwa w Nowym Jorku - Zgromadzenie Ogólne ONZ dało właśnie zielone światło dla utworzenia mechanizmu w sprawie reparacji za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Agresor zapłaci za to, co zrobił!" - zaznaczył prezydent.