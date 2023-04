Ukraina: Zełenski: Rosja odpowie za swoje zbrodnie, osłabienie jej to już za mało

W przyszłym tygodniu władze Ukrainy podejmą poważne działania, by przyspieszyć powołanie trybunału do spraw zbrodni rosyjskiej agresji. Osłabienie Rosji to już za mało - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym wystąpieniu, które opublikował w sobotę wieczorem.

"Ukrainie i światu nie wystarczy, by Rosja była słaba, bo taka już jest. Potrzebujemy, by w pełni odpowiedziała za wszystko, co zrobiła" - stwierdził w komunikacie z wystąpienia przesłanym PAP.

Szef państwa odniósł się do tragedii w Humaniu w środkowej Ukrainie, gdzie w wyniku piątkowego ataku rakietowego Rosji na blok mieszkalny zginęło 23 cywilów. "Uderzenie w Humań zabrało życie sześciorga dzieci. Ogółem zginęły 23 osoby" - podkreślił, przekazując kondolencje rodzinie i bliskim.

Zełenski zapewnił, że ukarany zostanie każdy Rosjanin, który przygotowuje i przeprowadza ataki rakietowe oraz obsługuje samoloty i okręty, z których odpalane są pociski w stronę Ukrainy. "Nie tylko ci, którzy wydają rozkazy, ale wy wszyscy terroryści i zabójcy powinniście ponieść karę" - ostrzegł.

Prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu władze Ukrainy podejmą działania na rzecz sprawiedliwości i ukarania agresora. "Przygotowujemy kilka potężnych kroków, by bardziej skonsolidować naszych partnerów i dać więcej energii ku stworzeniu trybunału w sprawie zbrodni rosyjskiej agresji, aby przyspieszyć porażkę państwa terrorysty" - powiedział Zełenski.

Z Kijowa Jarosław Junko