Ukraina: Zełenski: rosyjska armia uczyniła naszą Wielkanoc czerwoną od krwi

Rosyjska armia uczyniła tegoroczną Wielkanoc w Ukrainie czerwoną od krwi – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

"Proponowano Rosji wielkanocne zawieszenie broni. Ale świat prawosławny zobaczył, że dla rosyjskich agresorów Wielkanoc nic nie znaczy.

Dla nich to prostu czerwona data w kalendarzu, która wymaga specjalnych słów, specjalnego zachowania, ale nie tego, co nazywa się wiarą, i nie tego, co nazywa się chrześcijańską dobrocią. Rosyjska armia uczyniła tę Wielkanoc czerwoną nie tylko formalnie w kalendarzu, ale też czerwoną od krwi" - oznajmił Zełenski. https://www.facebook.com/zelenskiy.official