Ukraina: Zełenski: Rosyjskie wojsko niszczy wszystko, co czyni Ukraińców narodem

Rosyjskie wojska niszczą wszystko, co czyni Ukraińców narodem, ale za to odpowiedzą – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w internecie w niedzielę.

Zełenski podkreślił, że okupanci dopuścili się kolejnych zbrodni przeciw historii i przeciw sprawiedliwości historycznej.

"Pod Charkowem wojska rosyjskie w swoim firmowym nieludzkim stylu +zdenazyfikowały+ pomnik ofiar Holokaustu w Drobyckim Jarze. Podczas Ii wojny światowej w tym miejscu naziści rozstrzelali blisko 20 tys. ludzi. Po 80 lata są oni zabijani powtórnie" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że zniszczony pomnik w kształcie menory to kolejne pytanie do całej żydowskiej wspólnoty świata o to, ile jeszcze zbrodni przeciw wspólnej pamięci o Holokauście będzie wolno popełnić Rosji na ukraińskiej ziemi.

"Rosyjskie wojska w pełni świadomie zabijają cywilów, niszczą dzielnice mieszkaniowe, celują w schrony i szpitale, w szkoły i uniwersytety. Nawet w cerkwie, nawet w pomniki ofiar Holokaustu!" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

