Ukraina: Zełenski rozmawiał z Putinem o uwolnieniu przetrzymywanych Ukraińców

Prezydenci Ukrainy i Rosji Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin w rozmowie telefonicznej omówili proces uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w Donbasie, na Krymie i w Rosji – poinformowało w piątek biuro prezydenta Ukrainy.

Jak podano w komunikacie, Zełenski i Putin "zwrócili uwagę na proces uwolnienia przetrzymywanych obywateli Ukrainy, którzy znajdują się na czasowo okupowanych terytoriach Donbasu i Krymu oraz w Federacji Rosyjskiej" - przekazały służby prasowe biura ukraińskiego prezydenta.

Strony zgodziły się co do konieczności aktywizacji prac na poziomie trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku ds. uregulowania konfliktu w Donbasie, by zrealizować osiągnięte porozumienia - dodano.

Szefowie państw omówili także realizację uzgodnień ze szczytu tzw. czwórki normandzkiej, który odbył się 9 grudnia 2019 roku w Paryżu, i przygotowania do kolejnego spotkania w tym formacie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska