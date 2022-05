Ukraina: Zełenski: Rozmawiamy o gwarancjach bezpieczeństwa bez udziału Rosji

Ukraina rozmawia o gwarancjach bezpieczeństwa ze swoimi partnerami zagranicznymi; powstał projekt umowy o tych gwarancjach i nie przewiduje on Rosji wśród państw-gwarantów - powiedział w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym.

"Gwarancje bezpieczeństwa to ważny dokument, traktat. Ważne, by nie był on papierowy, ale faktyczny i by dopomógł nam w przyszłości. Dzisiaj doszło do tego, że porozumienie to przewiduje krąg państw-partnerów naokoło Ukrainy bez Rosji; gwarantów bezpieczeństwa bez Rosji" - powiedział Zełenski.

Dodał następnie, że na zmiany w tej kwestii wpłynął czas i że "pewne rzeczy zmieniła Bucza". W tym mieście pod Kijowem przez miesiąc okupacji rosyjskiej doszło do mordów na ludności cywilnej.

Porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa zostało już opracowane, ale według słów Zełenskiego wciąż pewne kwestie muszą zostać uzgodnione. "Coś komuś się podoba, a coś nie podoba. My jako Ukraińcy wiele chcemy, a oni jako Europejczycy są często sceptyczni. Jednak uzyskamy odpowiedź gdzieś pośrodku" - powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca zastrzegł, że uważa za potrzebne dwustronne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zależą one jednak - dodał - od działań Rosji na obecnie zajętych terenach Ukrainy, np. w Mariupolu, i od działań Rosji wobec żołnierzy ukraińskich ewakuowanych z zakładów Azowstal.