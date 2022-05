Ukraina: Zełenski: strategiczna porażka Rosji jest oczywista

W swoim cyklicznym wystąpieniu w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że prawie dwa i pół miesiąca po inwazji Rosji na Ukrainę strategiczna porażka Moskwy jest dla wszystkich oczywista.

Według słów ukraińskiego prezydenta klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż z nimi (Rosjanami) komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki.

"Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi" - powiedział ukraiński lider.

Zełenski odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie na północy kraju: "Oczywiście, państwo rosyjskie jest państwem, w którym wszelka edukacja tylko przeszkadza". Dowódców, którzy takie rozkazy wydają, nazwał nieuleczalnie chorymi.

Ponadto, jak zaznaczył, od początku wojny na Ukrainie zostało zniszczonych przez Rosjan już 570 placówek służby zdrowia, w tym 101 szpitali. Według Zełenskiego jest to znak autodestrukcji Rosji, którą świat uważał kiedyś za naród kultury. "To jest nonsens, to jest barbarzyństwo" - dodał ukraiński polityk.