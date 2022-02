Ukraina: Zełenski uda się na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa i wróci do Kijowa w sobotę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę uda się na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa - podało jego biuro. Tego samego dnia szef ukraińskiego państwa ma wrócić do Kijowa.

Według komunikatu biura prezydenta Zełenski ma spotkać się w Monachium m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i wiceprezydent USA Kamalą Harris.

Zełenski "oczekuje konkretnych uzgodnień" w sprawie dodatkowej wojskowej pomocy i wsparcia finansowego dla jego kraju - dodano.

Prezydent ma wrócić do Kijowa tego samego dnia.

Jak podkreśla Reuters, wyjazd Zełenskiego do Monachium stał pod znakiem zapytania w związku z obawami Zachodu o to, że Rosja rozpocznie ofensywę militarną przeciwko Ukrainie i mogłoby do tego dojść, kiedy prezydenta nie będzie w kraju. Rosja zaprzecza planom zaatakowania Ukrainy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska