Ukraina: Zełenski: w lutym niezłomni stanęli do walki; niezłomni zwyciężą

Niezłomni w lutym stanęli do walki, niezłomni zwyciężą – napisał Wołodymyr Zełenski, publikując na Facebooku krótki film podsumowujący rok ukraińskiej walki z rosyjską agresją.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Rok nieugiętości. Rok wytrwałości. Rok jedności" - głosi podpis pod filmem opublikowanym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

https://www.facebook.com/watch/?v=754797765912045

Na wideo pokazano kadry przedstawiające Ukrainę i jej mieszkańców od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na pełną skalę 24 lutego ub. r. Widać na nim bombardowania ukraińskich miast, ewakuację mieszkańców, ich strach i cierpienie, pracę wolontariuszy, ratowników, lekarzy, walkę na froncie i wyzwolone miasta.

"Z czego składa się niezłomność? Z decyzji, by podjąć walkę. Decyzji, by stawić opór. Odwagi, by nieść pomoc. Odwagi, by ratować. Odwagi, by dawać. Odwagi, by się trzymać. Ze wspólnej walki. Wspólnego gniewu, bezgranicznego gniewu. Z ofensywy" - te słowa towarzyszą zmieniającym się w filmie obrazom.