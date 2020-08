Ukraina: Zełenski wzywa Białorusinów do powstrzymania się od przemocy

W związku z sytuacją po wyborach prezydenckich na Białorusi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Białorusinów o tolerancję, dialog i powstrzymanie się od przemocy. Zależy nam, by Białoruś była prawdziwie niezależnym i demokratycznym krajem - dodał.

"Nasi sąsiedzi Białorusini przechodzą teraz trudny czas. Próbują określić wektor swojego dalszego rozwoju. (...) Już jest jasne, że nie wszyscy w kraju zgadzają się z ogłoszonymi wstępnymi wynikami wyborów. A, jak wiadomo, każda legitymizacja wynika jedynie z zaufania społecznego" - napisał w poniedziałek na Facebooku Zełenski.

"Wątpliwości na taką skalę to bezpośrednia droga do przemocy, konfliktu, protestu społecznego, który narasta. Niestety, to jest to, co obecnie obserwujemy" - dodał.

Szef ukraińskiego państwa wezwał do "maksymalnej tolerancji, wyrozumiałości i powstrzymania się od przemocy na ulicach". Zaapelował też o "maksymalnie otwarty" dialog, nawet jeśli będzie on trudny. Ocenił, że powinny być nim zainteresowane obie strony - władze i protestujące społeczeństwo.

Według prezydenta Ukrainy tylko to pozwoli białoruskim obywatelom wyjść z sytuacji kryzysu. Jedynie wzajemne zrozumienie pomiędzy wszystkimi stronami może utrzymać niezależność kraju i zagwarantować jego dalsze kroki w stronę wolności i demokracji - ocenił. Ostrzegł, że w przeciwnym razie eskalacja przemocy będzie wzrastać.

Zełenski podkreślił też, że Białoruś powinna w swoich działaniach w maksymalny sposób przestrzegać "ogólnie uznanych w cywilizowanym świecie standardów". Białoruś powinna postarać się zagwarantować swojemu narodowi jego prawa i wolności w pełnym zakresie - dodał.

"Ukrainie i mi osobiście bardzo zależy, by Białoruś była prawdziwie niezależnym i demokratycznym krajem o silnej gospodarce i stabilnych społecznych stosunkach. Białoruś to nasz najbliższy sąsiad i dlatego absolutnie nie jest nam obojętne, co się tam dzieje i co będzie dalej z naszymi przyjaciółmi" - oświadczył ukraiński prezydent.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Mińsku, Witebsku, Grodnie i innych miastach Białorusi doszło do starć z milicją podczas protestów, które wybuchły po zakończeniu wyborów prezydenckich i ogłoszeniu oficjalnego sondażu exit poll, według którego zwyciężył w nich obecny szef państwa Alaksandr Łukaszenka, uzyskując ponad 70 proc. głosów, a jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska mniej niż 10 proc. głosów.

Centrum obrony praw człowieka Wiasna podało, że w wyniku starć zginął co najmniej jeden człowiek i zatrzymano ponad 100 osób, ale liczba ta jest zapewne większa.

Białoruska Centralna Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek, że według wstępnych wyników Łukaszenka otrzymał 80,2 proc. głosów, a Cichanouska - 9,9 proc.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska