Ukraina: Zełenski zapelował do zagranicznych biznesmenów aby opuścili Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapelował w środę do zagranicznych biznesmenów aby zaprzestali dziłalności w Rosji i nie finansowali swoimi podatkami jej wojny z Ukrainą. Zaprosił ich aby rozpoczęli działalność na Ukrainie - informuje agencja Ukrinform..

Zełenski wystosował ten apel, za pośrednictwem łącza wideo, do uczestników konferencji czołowych biznesmenów Yale CEO Summit.

"Firmy, które są obecnie na rynku Federacji Rosyjskiej muszą go opuścić, jeżeli to możliwe na dobre. Dla nas najważniejsze jest nie tyle to aby opuściły rosyjski rynek, ale by finansowały swoimi podatkami broni, za pomocą których Rosjanie nas zabijają" - powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że chciałby aby zagraniczne firmy nie tylko wycofały się z Rosji ale weszły na rynek ukraiński. Dla Ukrainy bardzo ważne są nowe miejsca pracy, które w ten sposób by powstały - dodał..

Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa do współpracy z zagranicznym biznesem w wielu dziedzinach - od cyfryzacji do odnawialnych źródeł energii - oraz do omówienia warunków tej współpracy.