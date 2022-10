Ukraina: Zełenski: zło, które zdawało się ostatecznie pokonane w 1945 roku, odradza się z popiołów 80 lat później

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w piątek w nocy porównał walkę Ukrainy z rosyjskim agresorem do walki przeciwko nazistom w czasie II wojny światowej. Według ukraińskiego lidera Rosja dąży do tych samych celów, co kiedyś nazizm.

Nawiązując do II wojny światowej i walki Ukraińców przeciwko nazistom, prezydent powiedział, że "po 80 latach zło powstało ponownie z popiołów" i dodał: "zmieniła się forma zła, ale istota jest niezmienna".

Stojąc obok zestrzelonego drona bojowego, Zełenski mówił, że spokojne miasta były wielokrotnie atakowane bombami i rakietami, a Rosja zaminowuje lub zajmuje elektrownie, kradnie zboże, by zagrozić planecie głodem i uprowadza ludzi, w tym dzieci.

Prezydent przypomniał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do 30 ataków irańskimi dronami, z których 23 zostały zestrzelone.

Zełenski podkreślił, że ukraiński opór jest silny i że Ukraina się nie złamie. Prezydent wyraził przekonanie, że najeźdźca skapituluje i zostanie zmuszony do ucieczki, a następnie do zapłaty repatriacji wojennych. Odnosząc się do okupowanych terenów, w tym Półwyspu Krymskiego, zapewnił, że powrócą one do Ukrainy.

Jedyną taktyką Rosji jest terror, co może jedynie doprowadzić do porażki - dodał.