Ukraina: Zełenski: zmarły prezydent Krawczuk znał cenę wolności i chciał pokoju dla Ukrainy

Zmarły we wtorek pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy Łeonid Krawczuk był mądrym człowiekiem, który wiedział, jak mówić, by słuchał go cały kraj; Krawczuk znał cenę wolności i z całego serca życzył Ukrainie pokoju - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Krawczuk był nie tylko politykiem, był człowiekiem, który wiedział, jak znaleźć mądre słowa i używać ich tak, by słuchali go wszyscy Ukraińcy. To szczególnie ważne w trudnych czasach kryzysu, gdy przyszłość całego kraju może zależeć od mądrości jednego człowieka. Krawczuk pokazywał taką mądrość" - przekazał Zełenski w opublikowanym we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych przemówieniu (https://tinyurl.com/mwr7e4xp).

Prezydent podkreślił rolę Krawczuka w kształtowaniu się ukraińskiej niepodległości. Dodał, że pierwszy ukraiński prezydent był pogodnym człowiekiem, który cenił każdą minutę życia. Jednocześnie zawsze znajdował dla mnie czas, by dzielić się radami, za co jestem mu wdzięczny - zaznaczył Zełenski.

"Krawczuk jako dziecko przeżył II wojnę światową, okupację, znał cenę wolności i z całego serca życzył Ukrainie pokoju. (...) Jestem przekonany, że zwyciężymy i osiągniemy pokój" - mówił prezydent.

Zmarły w wieku 88 lat Krawczuk był prezydentem Ukrainy w latach 1991-1994. Był jednym z sygnatariuszy porozumień białowieskich, formalnie kończących istnienie ZSRR.