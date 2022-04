Ukraina: Zginął 22-letni były amerykański żołnierz piechoty morskiej

Willy Joseph Cancel, były żołnierz piechoty morskiej USA, walczący na Ukrainie przeciwko Rosjanom jako ochotnik, zginął w poniedziałek w trakcie działań wojennych - poinformowała w piątek jego rodzina. To pierwszy Amerykanin poległy w trakcie wojny Rosji z Ukrainą.

Rebecca Cabrera, matka żołnierza, powiedziała stacji CNN, że jej 22-letni syn w USA pracował jako strażnik więzienny w Tennessee. Na krótko przed rosyjską inwazją podpisał kontrakt z prywatną firmą paramilitarną i wyjechał na Ukrainę w połowie marca.

"Chciał wyjechać tam, bo wierzył w to, o co walczy Ukraina. Chciał być jej częścią, chciał tam powstrzymać zagrożenie, żeby ono nie przyszło tutaj i żeby nasi amerykańscy żołnierze nie musieliby być w to zaangażowani" - powiedziała Cabrera.

"Nie znaleźli jeszcze jego ciała - dodała matka żołnierza - Szukają, ale inni żołnierze, którzy byli z nim, prawdopodobnie też zostali zabici. Chcielibyśmy, żeby do nas wrócił".

Waszyngton oficjalnie nie potwierdził tych doniesień. W piątek Departament Stanu USA poinformował jedynie, że "ściśle monitoruje sytuację".

"Ze względu na kwestie prywatności nie udzielamy komentarzy. Jeszcze raz powtarzamy, że obywatele USA nie powinni podróżować na Ukrainę z powodu aktywnego konfliktu zbrojnego i szczególnego zainteresowania nimi ze strony rosyjskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa" - oświadczył rzecznik Pentagonu John Kirby.

Wdowa po żołnierzu, Brittany Cancel, powiedziała Fox News, że jej mąż osierocił 7-miesięcznego syna, ale widzi w nim bohatera. "Mój mąż zginął na Ukrainie - dodała. - Pojechał tam, chcąc pomóc ludziom, zawsze czuł, że to jego główna misja w życiu".