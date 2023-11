Ukraina: Zmarł polski ochotnik, który walczył przeciw siłom rosyjskim

Polski ochotnik uczestniczący w walkach przeciw siłom rosyjskim na Ukrainie zmarł w sobotę w szpitalu w Charkowie po poważnym wypadku drogowym – poinformowała na X polska dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska, która odwiedzała go w szpitalu.

49-letni mężczyzna zmarł dwa tygodnie po wypadku, w którym został ranny. Przeszedł operację, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Baca-Pogorzelska, która od marca ubiegłego roku przebywa na Ukrainie, podziękowała w swoim poście lekarzom z wojskowego szpitala w Charkowie za to, że robili wszystko, by go uratować.