Ukraina: Zmarło 23 chorych na Covid-19 - najwięcej od początku pandemii

Resort ochrony zdrowia Ukrainy poinformował w środę, że w ciągu minionej doby 23 osoby zmarły w kraju na Covid-19, wykryto 525 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 357 osób wyzdrowiało. Według statystyk Ukraińskiej Prawdy odnotowano najwyższy dobowy bilans zgonów do tej pory.

Ogólna liczba zainfekowanych wzrosła na Ukrainie do 28 381, zgonów do 833, a wyzdrowień do 12 769.

W środę w kraju rozpoczyna się kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z Covid-19 w ramach tzw. kwarantanny adaptacyjnej. Jak wyjaśnił główny lekarz sanitarny i wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, obecnie sześć obwodów i Kijów nie kwalifikują się do poluzowania ograniczeń.

By przejść na kolejny etap łagodzenia restrykcji, liczba zakażonych w ciągu ostatnich siedmiu dni na 100 tysięcy mieszkańców regionu powinna wynosić mniej niż 12 osób, 50 proc. miejsc w szpitalach przyjmujących chorych na Covid-19 w regionie powinno być wolnych oraz powinno być przeprowadzonych co najmniej 12 testów na 100 tys. mieszkańców.

W regionach, które spełniają te wymagania, od środy mogą być otwarte instytucje kultury i obiekty świadczące usługi zakwaterowania.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas na Ukrainie w obwodzie czerniowieckim (3757) i w Kijowie (3580). Na Covid-19 zachorowało ponad 5 tys. pracowników medycznych i ponad 2 tys. dzieci.

W kraju przeprowadzono do tej pory ok. 446 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 52 tys. testów na jego przeciwciała - podało Centrum Zdrowia Publicznego.

