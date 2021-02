Ukraina zmienia ambasadora w USA, pierwszy raz będzie to kobieta

Była minister finansów Oksana Markarowa została w czwartek mianowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nowym ambasadorem tego kraju w USA. To pierwszy raz, kiedy stanowisko ukraińskiego ambasadora w Waszyngtonie obejmuje kobieta.

Zełenski zaznaczył, że jej kandydatura ma trzy kluczowe zalety: patriotyzm, fachowość i dobry odbiór w USA. Podkreślił, że wśród priorytetów nowej ambasador będzie efektywny dialog z administracją prezydenta Joe Bidena, a także m.in. wzmacnianie dwupartyjnego poparcia dla Ukrainy.

Zwrócił też uwagę np. na istotę włączenia USA do procesu uregulowania konfliktu w Donbasie i wysiłków na rzecz deokupacji Krymu oraz na konieczność wzmocnienia sankcji USA wobec Rosji, m.in. związanych z gazociągiem Nord Stream 2.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że najważniejszym zadaniem Markarowej będzie zorganizowanie wizyty Bidena na Ukrainie.

"Nie gościliśmy prezydenta USA od 2008 roku i biorąc pod uwagę dynamikę naszego partnerstwa i rolę, jaką USA odegrały na Ukrainie od 2014 roku, to uważam, że najwyższy czas, by do tego doszło, szczególnie biorąc pod uwagę, że to bardzo szczególny rok dla Ukrainy" - powiedział Kułeba, cytowany w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.

W tym roku Ukraina obchodzi 30-lecie swojej niepodległości.

O wysunięciu kandydatury 44-letniej Markarowej, ministra finansów w latach 2018-2020, Kułeba poinformował w listopadzie. Zaznaczył wtedy, że była minister cieszy się uznaniem amerykańskiej administracji oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"W razie jej nominacji Ukraina po raz pierwszy będzie miała w Waszyngtonie ambasadora, którego dobrze znają w administracji USA, zwłaszcza w Departamencie Stanu i w ministerstwie finansów, oraz w MFW" - zaznaczył wtedy Kułeba.

Dotychczasowy ambasador Ukrainy w USA Wołodymyr Jelczenko objął to stanowisko w 2019 roku.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska