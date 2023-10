Ukraina: zniszczyliśmy 24 z 29 dronów kamikadze wystrzelonych przez rosyjskie wojska

W nocy ze środy na czwartek nasze siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 24 spośród 29 dronów kamikadze produkcji irańskiej typu Shahed, wystrzelonych przez rosyjskie wojska przeciwko celom na Ukrainie - poinformowały ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie.

Bezzałogowce Shahed-131 i Shahed-136, które wystartowały z okupowanego Krymu zostały zneutralizowane nad obwodami odeskim, mikołajowskim i kirowohradzkim na południu i w centrum kraju - oznajmiło dowództwo sił powietrznych (https://t.me/kpszsu/6044).

We wrześniu liczba rosyjskich ataków na Ukrainę przy pomocy irańskich dronów kamikadze Shahed-136 była największa od początku wojny. Najeźdźcy wystrzelili 503 drony, lecz udało nam się zniszczyć aż 396 takich maszyn, czyli blisko 79 proc. - poinformował 1 października ukraiński portal wojskowy Defense Express.

Jesienią 2022 roku Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około 1 tys. km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Maszyny te są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.

Pod koniec ubiegłego roku analitycy ds. wojskowości ujawnili, że większość półprzewodników i innych podzespołów używanych w Shahedach pochodzi z Zachodu.

Rząd w Teheranie konsekwentnie zaprzecza, że sprzedał Moskwie swoje drony w celu ich wykorzystania na Ukrainie. W listopadzie 2022 roku minister spraw zagranicznych Hosejn Amir Abdollahijan potwierdził, że Iran przekazał Rosji "pewną liczbę" bezzałogowców, lecz - w jego ocenie - stało się to na kilka miesięcy przed inwazją Kremla na sąsiednie państwo.