Ukraina: Znów najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku epidemii koronawirusa - 994

994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie - przekazał w czwartek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Poprzedniego dnia zmarło 16 chorych na Covid-19, a 349 pacjentów wyzdrowiało.

O poprzednim najwyższym dobowym bilansie - 940 zakażeniach - informowano w środę.

Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 40 008 osób, 1067 zmarło, a 17 758 wyzdrowiało.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (204). Region ten znalazł się tym samym na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku pandemii. Wykryto tam 4627 zachorowań, w Kijowie potwierdzono 4613 infekcji, a w obwodzie czerniowieckim - 4531.

W ciągu ostatniej doby hospitalizowano 206 osób. W środę minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow zapowiedział, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem więcej szpitali będzie przygotowanych do leczenia pacjentów z Covid-19.

W kraju łącznie przeprowadzono ok. 607 tys. testów metodą PCR i ok. 164 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. Ostatniej doby wykonano ok. 24 tys. testów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska